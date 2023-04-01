Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску после переговоров с главами МИД "Бухарестской девятки", сообщает BBC.

"Нам нужно работать над увеличением присутствия США в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники", - заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

В объединение входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

"Если у нас будет надежная оборона, мы сможем сдержать дестабилизирующее и упорное поведение России, - сказал Ауреску. - Это единственный язык, который понимает Россия".

По итогам переговоров в польском городе Лодзь министры также пообещали дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

"Страны "Бухарестской девятки" являются лидерами, в том числе с точки зрения мобилизации союзников на более смелые действия, как это было в случае опрокидывания истребителей МиГ-29 или танков", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.