Страны "Бухарестской девятки" призвали увеличить военное присутствие США в регионе
Страны восточного фланга НАТО призвали к усилению военного присутствия США в регионе в преддверии саммита альянса в Вильнюсе, который состоится в июле
Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску после переговоров с главами МИД "Бухарестской девятки", сообщает BBC.
"Нам нужно работать над увеличением присутствия США в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники", - заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
В объединение входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.
"Если у нас будет надежная оборона, мы сможем сдержать дестабилизирующее и упорное поведение России, - сказал Ауреску. - Это единственный язык, который понимает Россия".
По итогам переговоров в польском городе Лодзь министры также пообещали дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской агрессии.
"Страны "Бухарестской девятки" являются лидерами, в том числе с точки зрения мобилизации союзников на более смелые действия, как это было в случае опрокидывания истребителей МиГ-29 или танков", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
- Напомним, агентство Reuters пишет, что 3 апреля США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.
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