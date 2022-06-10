Страны Бухарестской девятки договорились поддержать Финляндию и Швецию на пути в НАТО и усилить помощь Украине
Девять стран, входящих в восточный фланг НАТО, единогласно поддерживают расширение Альянса и усиление Украины
Об этом они заявили в совместном заявлении, сообщает Sky News.
Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия, входящие в Бухарестскую девятку, пообещали поддержать попытку Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО во время предстоящего саммита Альянса в Мадриде, а также пообещали усилить помощь Украине, "так как сильная и демократическая Украина важна для безопасности и стабильности в Европе".
Мы должны наращивать многодоменное присутствие союзников и обеспечить, чтобы у нас были оперативно совместимые, боеспособные силы в мирное время, своевременно усиленные силами, огнем и последствиями, улучшенные механизмы командования и управления, усиленная противовоздушная и противоракетная оборона, улучшенная инфраструктура, военная мобильность и устойчивый доступ к цепи поставки топлива", – говорится в совместном заявлении так называемой Бухарестской девятки.
- Напомним, накануне на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии начались самые масштабные в истории учения сил ПВО НАТО, к которым привлекли более 3 тыс. военнослужащих из 17 стран.
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