Страны Большой семерки предоставят почти 20 млрд долларов Украине

Об этом идет речь на сайте Федерального министерства финансов Германии.

Отмечается, что решение о предоставлении Украине около 20 млрд долларов помощи приняли на встрече министров финансов и глав центробанков США, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Великобритании в Германии.

"В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов для бюджетной поддержки, в том числе 9,5 млрд долларов в виде недавних обязательств, чтобы помочь Украине сократить дефицит финансирования и продолжать обеспечивать оказание основных услуг украинскому народу", - говорится в заявлении. Большой семерки.

Кроме того, министры высказались в поддержку текущей работы G7 и международных финансовых институтов по дальнейшему финансированию Украины, включая предложение Европейской комиссии по дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился на переговорах к министрам финансов G7 с просьбой оказать финансовую помощь Украине для оперативных нужд бюджета.

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