Страны Большой семерки предоставят почти 20 млрд долларов Украине
Страны G7 согласовали выделение Украине 19,8 млрд долларов, финансовая помощь будет предоставлена в случае необходимости
Об этом идет речь на сайте Федерального министерства финансов Германии.
Отмечается, что решение о предоставлении Украине около 20 млрд долларов помощи приняли на встрече министров финансов и глав центробанков США, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Великобритании в Германии.
"В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов для бюджетной поддержки, в том числе 9,5 млрд долларов в виде недавних обязательств, чтобы помочь Украине сократить дефицит финансирования и продолжать обеспечивать оказание основных услуг украинскому народу", - говорится в заявлении. Большой семерки.
Кроме того, министры высказались в поддержку текущей работы G7 и международных финансовых институтов по дальнейшему финансированию Украины, включая предложение Европейской комиссии по дополнительной макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро.
- Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился на переговорах к министрам финансов G7 с просьбой оказать финансовую помощь Украине для оперативных нужд бюджета.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.62
- Актуальное
- Важное