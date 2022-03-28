Страны Большой семерки отказались платить РФ за газ рублями

Об этом Хабек сказал по итогам конференции Большой семерки, сообщает DW .

По его словам, страны G7 не будут платить за российский газ рублями, как того требует Кремль.

"Оплата в рублях – неприемлема", – подчеркнул Хабек.

На вопрос о возможном бойкоте поставок со стороны РФ, он заверил, что страны Большой семерки готовы к любым сценариям.

"Мы готовы к любым сценариям", - подчеркнул министр.

Германия возглавляет группу G7, в которую, кроме нее, входят Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания.

Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубли.

28 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ европейским потребителям, если они не согласятся по требованию Кремля платить за энергоносители рублями.

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