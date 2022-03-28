Страны Большой семерки отказались платить РФ за газ рублями
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями
Об этом Хабек сказал по итогам конференции Большой семерки, сообщает DW .
По его словам, страны G7 не будут платить за российский газ рублями, как того требует Кремль.
"Оплата в рублях – неприемлема", – подчеркнул Хабек.
На вопрос о возможном бойкоте поставок со стороны РФ, он заверил, что страны Большой семерки готовы к любым сценариям.
"Мы готовы к любым сценариям", - подчеркнул министр.
Германия возглавляет группу G7, в которую, кроме нее, входят Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания.
- Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубли.
- 28 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ европейским потребителям, если они не согласятся по требованию Кремля платить за энергоносители рублями.
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