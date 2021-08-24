Страны "Большой семерки" начали виртуальный саммит по ситуации в Афганистане
Страны "Большой семерки" (G7) 24 августа начали виртуальный саммит по ситуации в Афганистане
Об этом сообщает Укринформ .
Согласно сообщению, 24 августа в 16:45 по киевскому времени стартовал виртуальный саммит лидеров стран G7. Представители США, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании, Канады и Европейского Союза собрались для обсуждения ситуации в Афганистане.
По информации агентства, на встрече президента США Джо Байдена, вероятно, будут побуждать пойти на продолжение до 31 августа срока для завершения эвакуации из Кабула, к чему призывает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Однако, отмечается, что сегодня "Талибан" заявил, что этот срок не будет продлен, даже если эвакуация не успеет завершиться.
- Напомним, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Талибан заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.
- В день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи, 19 августа, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан".
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