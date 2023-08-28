Страны бассейна Дуная осудили атаки России на украинские порты из-за серьезных экологических рисков

Об этом сообщает министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

На совещании Секретариата Международной комиссии по защите реки Дунай присутствовали делегации 14 стран – Германии, Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Румынии, Молдовы, Украины, а также представителей Еврокомисс.

Страны обсудили, как совместно усилить мониторинг Дунайских вод в случае повторных атак:

с помощью спутниковых снимков, данных мониторинга и моделей для понимания распространения загрязнения Дуная нефтепродуктами или другими химическими соединениями;

Украина активно участвует в системе аварийного оповещения в бассейне Дуная. Это позволяет другим странам почти мгновенно получать уведомления об угрозах;

в рамках работы комиссии совместно с Украиной и Румынией будет разработан план чрезвычайных действий по ликвидации загрязнения вод в дельте Дуная, являющегося мировым природоохранным наследием.

В Минокружении отметили, что ситуация нуждается в разработке мер по предупреждению загрязнения вод Дуная в случае последующих атак России.

Участники встречи одобрили проект декларации, осуждающий российскую агрессию против украинских портов и подчеркивающий важность защиты окружающей среды Дуная.