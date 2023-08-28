Страны бассейна Дуная осудили атаки России на украинские порты из-за серьезных экологических рисков
Страны бассейна Дуная одобрили проект резолюции об осуждении агрессии РФ, в том числе атак на украинские порты Рени и Измаил, в результате которых возникают экологические риски для реки Дунай
Об этом сообщает министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
На совещании Секретариата Международной комиссии по защите реки Дунай присутствовали делегации 14 стран – Германии, Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Румынии, Молдовы, Украины, а также представителей Еврокомисс.
Страны обсудили, как совместно усилить мониторинг Дунайских вод в случае повторных атак:
- с помощью спутниковых снимков, данных мониторинга и моделей для понимания распространения загрязнения Дуная нефтепродуктами или другими химическими соединениями;
- Украина активно участвует в системе аварийного оповещения в бассейне Дуная. Это позволяет другим странам почти мгновенно получать уведомления об угрозах;
- в рамках работы комиссии совместно с Украиной и Румынией будет разработан план чрезвычайных действий по ликвидации загрязнения вод в дельте Дуная, являющегося мировым природоохранным наследием.
В Минокружении отметили, что ситуация нуждается в разработке мер по предупреждению загрязнения вод Дуная в случае последующих атак России.
Участники встречи одобрили проект декларации, осуждающий российскую агрессию против украинских портов и подчеркивающий важность защиты окружающей среды Дуная.
- В ночь на 24 июля россияне атаковали дронами-камикадзе порт Рени в Одесской области, в результате чего были ранены 7 человек и разрушен ангар с зерном. Из-за атаки возле Измаила остановилось около 29 судов, в том числе танкеры, перевозившие химические вещества.
- В ночь на 2 августа захватчики также ударили беспилотниками по Одесской области, разрушив Измаильский морской вокзал и повредив элеваторы, 15 квартир и частные дома.
- В ночь на 16 августа кафиры снова ударили дронами-камикадзе по порту Рени.
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