Страны Балтии с 1 апреля отказались от закупок газа у России
Балтийские страны больше не будут импортировать российский природный газ
Об этом на своей официальной странице сообщил латвийский оператор хранилищ природного газа Conexus Baltic Grid.
"Если у кого-то были сомнения в том, можно ли доверять поставкам из России, то нынешние события четко свидетельствуют, что такой уверенности больше нет. С 1 апреля российский природный газ больше не поступает в Латвию, Эстонию и Литву", – говорится в сообщении.
Пока потребности балтийского рынка удовлетворяются за счет запасов газа, накопленного в подземном хранилище в Латвии. Теперь все газовые потребности стран будут удовлетворяться благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде.
- Напомним, что ранее министерство энергетики Литвы сообщило , что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газа из РФ.
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