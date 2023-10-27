Страны Балтии проведут учения по закрытию границы с Беларусью

В пятницу, 27 октября, на пресс-конференции министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что Литва со странами Балтии планируют провести совместные учения, чтобы оценить эффективность общих алгоритмов по закрытию границы с Беларусью.

"Мы подтвердили, что планируем провести определенные учения между нашими учреждениями в регионе и попытаться посмотреть, как этот алгоритм может работать во время таких региональных учений. Это предусмотрено, и мы планируем это сделать", - отметила Белотайте.

Она отметила, что сотрудничество демократических государств региона является "серьезным сигналом" враждебным государствам.

Что известно о закрытии Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения. Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Белоруссией и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил, что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе.

16 августа на заседании литовского правительства было принято решение с 18 августа временно закрыть два пункта пропуска с Беларусью. После прекращения проезда через пограничные пункты пропуска Шумск и Тверечь сотрудники контроля будут переведены в другой КПП, а транспортные потоки будут направлены на Мидники, который прошел реконструкцию и оснащен рентген-контрольной системой.

18 августа Литва установила первые укрепления на закрытом пограничном пункте "Шумскас" на белорусско-литовской границе: вопросы об их установке поднимались еще в прошлом году.