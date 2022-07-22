Страны Балтии, Польша и Румыния предлагают открыть в Брюсселе мемориал жертвам тоталитаризма
Лидеры Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии обратились к руководителям Еврокомиссии, Совета Евросоюза и Европейского совета с запросом создать в Брюсселе мемориал жертвам тоталитаризма
Об этом информирует в твиттере президент Румынии Клаус Иоганнис.
"Вместе с Гитанасом Науседой, Каей Каллас, Кришьянисом Кариньшем и Матеушем Моравецким отправили письмо в институты ЕС о необходимости популяризации европейской истории и памяти в ЕС, что должно стать частью национальных образовательных программ всех государств-членов", - говорится в твите .
В документе лидеры пяти государств осуждают тоталитарные режимы ХХ века – нацизм и коммунизм, а также проводят параллели с ситуациями в советской и современной России, которая "никогда не осудила преступления советов, а ее нынешнее руководство прямо и даже с энтузиазмом поддерживает советское наследие".
"Без точной, честной и всеобъемлющей оценки прошлого мы не сможем предотвратить дальнейшие преступления на нашем континенте или расследовать происходящие сейчас в Украине", – отмечается в письме.
Лидеры стран предлагают Евросоюзу на основе уже созданной Платформы европейской памяти и совести создать Панъевропейский мемориал жертвам тоталитаризма в Брюсселе, что "стало бы крайне важным шагом для обеспечения должной памяти о преступлениях, совершенных тоталитарными режимами, включая советский".
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