Об этом сообщил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, информирует Bloomberg.

"Десять лет назад преобладало мнение, что больше не будет обычных боев и ракет. То, что сегодня у нас нет войны, не значит, что нам не нужно готовиться к худшему", — рассказал министр.

С июня на многих домах Эстонии появились специальные знаки для обозначения общественных хранилищ – синие треугольники на оранжевом фоне. Одним из таких объектов стал лабиринт тоннелей под фортификационной постройкой XVII века в Нарве – городе на границе с Россией. Там способны скрыться "сотни людей".

Бомбоубежища начали готовить не только в Эстонии, но и в других странах Балтии, а также в Польше и Финляндии. В последней проводят полную ревизию всех 54 000 укрытий, способных вместить 4,4 млн человек. МВД Финляндии заявило, что некоторые бомбоубежища нуждаются в ремонте и модернизации, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты.

К примеру, в бункерах, построенных к 70-м годам XX века, стоят уже устаревшие воздушные фильтры, пропускающие токсичные газы. Подобная проверка проводится пожарными службами Польши. В стране насчитывается 62 тысячи бомбоубежищ.

Напомним, Эстония с населением 1,3 млн приютила более 63 тыс. украинских беженцев.

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