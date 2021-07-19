Страны Балтии открылись для украинцев. - Кулеба

Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал министр.



Условия въезда в Латвию:

COVID-сертификаты (о полном курсе вакцинации (Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna, Janssen) или о том, что человек переболел СOVID19)

ПЦР-тест (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или тест на антигены (24 часа).

В случае отсутствия теста - сразу по прибытии необходимо его сделать.

Заполнение анкеты на сайте covidpass.lv.

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Литва пускает полностью вакцинированных от COVID-19 (Janssen, Comirnaty BioNTech/Pfizer, Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca) и имеют соответствующий документ или сертификат, который это подтверждает, английском или другом языке ЕС.Все лица старше 16 лет, которые въезжают в Литву несобственным транспортом и не являются вакцинированными, обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Литву или теста на антигены, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Литву. 10-дневная самоизоляция для таких лиц также обязательным.