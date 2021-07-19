Страны Балтии открылись для украинцев. - Кулеба
Латвия, Литва и Эстония разрешила въезд туристам из Украины
Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Эстония, Латвия, Литва открылись для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал министр.
Условия въезда в Латвию:
- COVID-сертификаты (о полном курсе вакцинации (Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna, Janssen) или о том, что человек переболел СOVID19)
- ПЦР-тест (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или тест на антигены (24 часа).
- В случае отсутствия теста - сразу по прибытии необходимо его сделать.
- Заполнение анкеты на сайте covidpass.lv.
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Все лица старше 16 лет, которые въезжают в Литву несобственным транспортом и не являются вакцинированными, обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Литву или теста на антигены, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Литву. 10-дневная самоизоляция для таких лиц также обязательным.
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