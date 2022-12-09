Страны Балтии на фоне российской агрессии в Украине повысят расходы на оборону до 3% ВВП
Премьер-министры трех стран Балтии во время встречи в Риге подтвердили намерение в ближайшие годы нарастить военные расходы до 3% ВВП
Об этом после встречи сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, информирует BBC.
Страны НАТО еще в 2014 году дали обещание, что будут тратить на оборону не менее 2% ВВП, и, несмотря на нападение России на Украину, эта планка НАТО пока не повышалась.
Обязательства тратить не менее 2% до сих пор выполняют далеко не все страны НАТО, но соседи России, страны Балтии хотят пойти дальше, что они неоднократно заявляли в течение этого года.
Эстония, например, уже запланировала следующие четыре года тратить на оборону по миллиарду евро – это примерно 2,9%-3,0% от ее ВВП.
В следующем марте в Эстонии будут очередные парламентские выборы и все ведущие партии уже обещают в своих программах увеличить военные расходы до 3-6% ВВП.
В этом году Эстония, согласно бюджету, потратит на оборону 2,34% ВВП, Латвия – 2,10%, Литва – 2,36%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное