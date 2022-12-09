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Страны Балтии на фоне российской агрессии в Украине повысят расходы на оборону до 3% ВВП

9 декабря, 2022 пятница
22:30
война с Россией

Премьер-министры трех стран Балтии во время встречи в Риге подтвердили намерение в ближайшие годы нарастить военные расходы до 3% ВВП

Об этом после встречи сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, информирует BBC.

Страны НАТО еще в 2014 году дали обещание, что будут тратить на оборону не менее 2% ВВП, и, несмотря на нападение России на Украину, эта планка НАТО пока не повышалась.

Обязательства тратить не менее 2% до сих пор выполняют далеко не все страны НАТО, но соседи России, страны Балтии хотят пойти дальше, что они неоднократно заявляли в течение этого года.

Эстония, например, уже запланировала следующие четыре года тратить на оборону по миллиарду евро – это примерно 2,9%-3,0% от ее ВВП.

В следующем марте в Эстонии будут очередные парламентские выборы и все ведущие партии уже обещают в своих программах увеличить военные расходы до 3-6% ВВП.

В этом году Эстония, согласно бюджету, потратит на оборону 2,34% ВВП, Латвия – 2,10%, Литва – 2,36%.

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Экономика
Латвия
Эстония
Литва
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