Страны Балтии хотят остановить импорт сжиженного газа из РФ

Об этом сообщает портал Delfi .

По словам министра, он обсудил это в четверг с министром по климату и энергетике Латвии Раймондсом Чударсом.

"Мы пришли к единому мнению, что сжиженный нефтяной газ не должен импортироваться в три балтийских страны. Это, как я уже сказал, решение трех балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет", – сказал Крейвис.

"Позиция Латвии также похожа, поэтому мы будем искать совместные решения, как нам двигаться дальше", – добавил он.

Также отмечается, что в конце января агентство Reuters сообщило, что российский экспорт сжиженного газа в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тыс. тонн до 331 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом, в то же время экспорт в Латвию вырос на 77%, до 232 тыс. тонн, в Литву – в 8,5 раза, до 72 тыс. тонн, а в Эстонию – на 42%, до 27 тыс. тонн.