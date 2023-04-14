Страны Балтии хотят остановить импорт сжиженного газа из РФ
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из РФ в страны Балтии, который в прошлом году увеличился более чем вдвое
Об этом сообщает портал Delfi .
По словам министра, он обсудил это в четверг с министром по климату и энергетике Латвии Раймондсом Чударсом.
"Мы пришли к единому мнению, что сжиженный нефтяной газ не должен импортироваться в три балтийских страны. Это, как я уже сказал, решение трех балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет", – сказал Крейвис.
"Позиция Латвии также похожа, поэтому мы будем искать совместные решения, как нам двигаться дальше", – добавил он.
Также отмечается, что в конце января агентство Reuters сообщило, что российский экспорт сжиженного газа в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тыс. тонн до 331 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом, в то же время экспорт в Латвию вырос на 77%, до 232 тыс. тонн, в Литву – в 8,5 раза, до 72 тыс. тонн, а в Эстонию – на 42%, до 27 тыс. тонн.
- Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%, прежде всего в результате вступления в силу санкций стран G7 по нефти и нефтепродуктам из РФ.
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