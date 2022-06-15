Страны Балтии хотят, чтобы НАТО в 10 раз увеличило присутствие в регионе, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Это объясняется тем, что предложения поступают, когда альянс НАТО сталкивается с множеством требований, которых не было десятилетиями: от противодействия России и Китая в Арктике до подавления исламских мятежей в Сахеле и преодоления новых границ в космосе.

После вторжения России Конгресс США одобрил решение о выделении дополнительных средств, а Пентагон отправил в Эстонию истребители F-35, а также ударные вертолеты. В то же время, Британия удвоила свое присутствие на эстонской военной базе Тапа до 1 700 человек.

При этом для многих людей в регионе, находящемся на расстоянии удара от российского гарнизона в Санкт-Петербурге, этого недостаточно.

Известно, что 84,6% респондентов Латвии в ходе опроса Benu Aptiekas/Gemius в мае заявили, что они обеспокоены вторжением России.

Прибалтика, общее население которой составляет более шести миллионов, хочет, чтобы Альянс увеличил свое присутствие в десятки раз, а также организовал воздушную и морскую оборону.

Однако многие члены, в том числе Великобритания и Соединенные Штаты, не выступают за постоянные новые базы в Балтии, сообщили Reuters три дипломата. Они сказали, что это будет стоить миллиарды: у государств может не хватить войск и оружия, а постоянное присутствие будет очень провокационным для Москвы.

15 июня премьер Польши Моравецкий обвинил НАТО в недостаточной помощи Украине. По словам Моравецкого, экономическая и военная поддержка Украины необходима здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяц.

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