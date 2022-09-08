Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. Ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу", – сказал он. .

Известно, что подобное ограничение на въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами, независимо от того, в какой стране они выданы, введут страны Балтии и Польша с 19 сентября.

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление на этот счет. Мы уже оценили это как необходимое". , – заявила премьер-министр Кая Каллас.

Каллас выделила вопросы безопасности как одну из причин введения ограничений на въезд, поскольку Эстония не может контролировать всех прибывающих. Она отметила, что ограничения должны предусматривать исключения для тех, кто посещает членов семьи, диссидентов и владельцев вида на жительство.

Каллас также отметила, что поскольку авиасообщение было приостановлено из-за введенных против России санкций, на пограничные с Россией страны легла очень большая нагрузка.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

31 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что другие страны Евросоюза признают право соседних с Россией государств закрыть свои границы для граждан РФ.

Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия предупредили Еврокомиссию, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от совместного решения ЕС.

На встрече в Праге 31 августа министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

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