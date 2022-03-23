Страны Балтии и Польша призвали закрыть европейские автодороги для грузов РФ и Беларуси
Министры транспорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши призвали ЕС запретить перевозку грузов автомобильным транспортом в Россию и Беларусь
Об этом министр транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил в facebook.
По его словам, он вместе с коллегами из Латвии, Эстонии и Польши подписал совместное обращение с призывом закрыть европейские автодороги для российских и белорусских грузов.
"Сегодня я подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и другим коллегам с призывом ввести общеевропейский запрет на дорожные перевозки в и из России и Беларуси, кроме того, запретить судам заходить в порты ЕС. Действия ЕС необходимы здесь и сейчас. Мы надеемся, что главы государств и правительств ЕС, которые встретились в четверг в Брюсселе, не будут колебаться", - написал Скуодис.
- Напомним, 21 марта министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ЕС ужесточить санкции против России за войну против Украины.
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