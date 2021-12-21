Страны Балтии готовы предоставить военную помощь Украине, - министр обороны Литвы
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва, Латвия и Эстония готовы передать военную помощь Украине
Об этом сообщает издание Delfi.
Анушаускас заявил о готовности предоставления Украине военно-полевого госпиталя и тепловизоров.
"Помощь самая разная - и военная, и невоенная. Но что помощь будет предоставлена, это факт", - заявил министр обороны Литвы.
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Также стороны обсудили дестабилизирующее поведение России в регионе и всей Европе.
"Мы пришли к единому мнению, что последние действия России, особенно концентрация вооруженных сил вблизи украинской границы - это грозная попытка нацелиться на суверенитет членства в НАТО Украины", - отметил Анушаускас.
По словам главы Минобороны Эстонии Калле Лаанета, Россия продолжает стягивать войска у границ Украины и выдвигает "абсурдные" требования.
Как отметил министр обороны Артис Пабрикс, Украина продолжает защищать интересы Европы и требует право лично избирать свою судьбу, что со своей стороны напоминает историю стран Балтии.
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