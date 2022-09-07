Страны Балтии договорились существенно ограничить въезд россиян с шенгенскими визами – глава МИД Латвии

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС", - рассказал латвийский дипломат в своем Twitter.

По его словам, решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.

31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян. Министры также согласились, что страны-соседки РФ могут предпринимать индивидуальные шаги для ограничения въезда россиян.

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