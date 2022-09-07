Страны Балтии договорились существенно ограничить въезд россиян с шенгенскими визами – глава МИД Латвии
Литва, Латвия и Эстония договорились существенно ограничить въезд россиян, имеющих действующие шенгенские визы
Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС", - рассказал латвийский дипломат в своем Twitter.
По его словам, решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.
- 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян. Министры также согласились, что страны-соседки РФ могут предпринимать индивидуальные шаги для ограничения въезда россиян.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.15Продажа 40.19
- Актуальное
- Важное