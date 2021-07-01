Страны Азии усиливают карантины из-за штамма COVID-19 "Дельта"
Бангладеш 1 июля ввел локдаун из-за того, что штамм коронавируса "Дельта" привел к вспышке в странах Азии
Об этом сообщает Радио Свобода .
Для контроля за соблюдением ограничений правительство привлекло армию и полицию. В Бангладеш будут закрыты все магазины и офисы, населению рекомендуют оставаться дома.
Правительство разрешило работать фабрикам по пошиву одежды, которые работают в главной сфере экспорта страны, если они будут соблюдать протоколов.
Десятки тысяч мигрантов покинули столицу Бангладеш Дакку накануне локдауну.
Индонезия объявила о введении ограничений от 2 июля на фоне роста числа случаев COVID-19. Малайзия находится под полным локдауном с 1 июня, об ограничении объявил Таиланд.
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