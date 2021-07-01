Страны Азии усиливают карантины из-за штамма COVID-19 "Дельта"

Об этом сообщает Радио Свобода .

Для контроля за соблюдением ограничений правительство привлекло армию и полицию. В Бангладеш будут закрыты все магазины и офисы, населению рекомендуют оставаться дома.

Правительство разрешило работать фабрикам по пошиву одежды, которые работают в главной сфере экспорта страны, если они будут соблюдать протоколов.



Десятки тысяч мигрантов покинули столицу Бангладеш Дакку накануне локдауну.

Индонезия объявила о введении ограничений от 2 июля на фоне роста числа случаев COVID-19. Малайзия находится под полным локдауном с 1 июня, об ограничении объявил Таиланд.