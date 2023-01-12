Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Никто не хочет покупать российские гражданские самолеты – это прошлое поколение. Россияне выпускают лишь один тип гражданского самолета, который на 80% состоит из иностранных запчастей. По ситуации в российской авиационной военной промышленности: россияне разработали четыре самолета, которые предлагают на экспорт. Истребитель Су -35 – это последняя разработка российского ВПК, но с ним есть проблемы. Россияне поставили в Китай 24 самолета, а Китай жалуется, что они почти все время стоят на земле в ремонтах. Малайзия, Индонезия, Египет отказались от контрактов. Сейчас они хотят втюхать эти Су-35 Ирану в обмен на "шахеды". Все, кто хотел купить Су-30, тоже отказались от закупок", - отметил Романенко.

По словам эксперта по авиации, в 2022 году россияне мобилизовали всю военную промышленность.

"На самолет пятого поколения Су-57 у россиян вообще нет ни одного контракта. Все эти самолеты, кроме Су-57, созданы на базе истребителя Су-27, который также есть у наших Воздушных сил. Из неплохого истребителя Су-34 у россиян вышел плохой бомбардировщик. Россияне мобилизовали всю военную промышленность, и в 2022 году выпустили 24 самолета при том, что заводы перешли на работу в три смены", - подчеркнул Романенко.

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