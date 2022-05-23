Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества требуют от РФ немедленно вывести войска из Украины
Представители семи стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили действия России и требуют от Москвы немедленно прекратить военную агрессию против Украины
Об этом сообщает Reuters.
Так, представители США, Австралии, Канады, Чили, Японии, Республики Корея и Новой Зеландии в совместном заявлении отметили, что у них серьезные опасения по поводу гуманитарного кризиса в Украине.
"Подтверждая важность основанного на правилах международного порядка, поддерживающего открытый, динамичный, устойчивый и мирный Азиатско-Тихоокеанский регион, мы настоятельно призываем Россию немедленно воздержаться от применения силы и полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины", - говорится в заявлении.
Справка: Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество – форум экономик Тихоокеанского побережья. Основан в 1989 году с целью содействия более тесному экономическому сотрудничеству и свободной торговле государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Ранее представители пяти стран покинули встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в знак протеста против присутствия российской делегации.
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