Страны Африки заинтересованы в размещении производства украинского оружия на своих территориях, - Кулеба
Африка заинтересована не только в покупке украинского оружия, но и в размещении на своей территории его производства
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на панельной дискуссии в рамках Форума оборонных индустрий, передает Интерфакс-Украина.
"Африка была одним из крупнейших рынков сбыта украинской военной продукции до начала полномасштабной войны. Сегодня Африка ждет возвращения украинских компаний на этот рынок для продажи оружия. Пока эта опция, разумеется, закрыта", - сказал Кулеба.
По его словам, во время общения с лидером одной африканской страны тот посмотрел ему в глаза и сказал: "Вам столько оружия уже прислали, вам столько точно не нужно. Может, немного поделитесь с нами?" По мнению Кулебы, в Африке иное восприятие наших нужд.
Вторая заинтересованность, которая появилась у Африки – это, собственно, размещение производства украинского оружия и амуниции на территории Африки.
"Это новый тренд", – отметил Кулеба. Он считает, что "спрос на продажу и производство оружия, производимого в Украине, будет очень высоким".
- Недавно лидеры Китая и ЮАР Си Цзиньпин и Сирил Рамафоса заявили , что разрешить "конфликт" на территории Украины можно только путем диалога и переговоров. Они отметили, что стремятся продолжать способствовать его политическому урегулированию.
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