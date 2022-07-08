Об этом Резников заявил на конференции Forbes "Строим вместе".

В частности, в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 тыс. человек.

"Мобилизированы в ВСУ – до 700 тыс. человек, пограничники – до 60 тыс., Нацгвардия – до 90 тыс., Национальная полиция – до 100 тыс. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса. Частные предприятия могут производить запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсюли, гильзы и т.д.

3 июля Резников заявил, что благодаря поставкам американских систем противовоздушной обороны NASAMS увеличит возможности Украины по защите земли и неба.

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