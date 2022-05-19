Страну, которая отключает бандитским способом проукраинские каналы, в ЕС не возьмут даже кандидатом, - нардеп Княжицкий
Депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий подчеркнул, что представители Евросоюза прямо подчеркнули, что восстановление Украины можно финансировать только в обмен на реформы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы благодарны за то, что представители Запада будут помогать нам делать восстановление страны, но в том случае, если средства не будут красться. Если страна будет проводить реформы, необходимые для вступления в Европейский Союз и для вступления в НАТО. Нам нужно там быть. Реформы - это тоже свобода слова, а когда у нас выключают, без всякой причины, бандитским способом проукраинские каналы, то, очевидно, что такой стране никто денег давать не будет и в Европейский Союз даже кандидатом такую страну никто не возьмет. Ответственность будет того мелкого чиновника, который там рубильник переключал, а не того, кто по телефону давал ему указание, а это коррупция", - подчеркнул Княжицкий.
Также нардеп добавил, что наша власть не готова к прозрачности использования средств, но это шанс для нее измениться.
"Это большой шанс для нее измениться и большой шанс измениться для многих людей, которые сейчас, как и я в оппозиции. У которых тоже были свои недостатки когда работали. Я не хочу ругать только власть, но власть должна взять на себя инициативу. Предложить оппозиционным проукраинским политическим силам объединиться. Совместно создать правительство народного доверия и совместно контролировать вместе с обществом расходование этих средств. Делать вместе реформы, тогда у нас будет успех", - подытожил Княжицкий.
Подписать петицию и поддержать телеканалы можно по этой ссылке .
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