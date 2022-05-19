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Страну, которая отключает бандитским способом проукраинские каналы, в ЕС не возьмут даже кандидатом, - нардеп Княжицкий

19 мая, 2022 четверг
09:38
война с Россией

Депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий подчеркнул, что представители Евросоюза прямо подчеркнули, что восстановление Украины можно финансировать только в обмен на реформы

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы благодарны за то, что представители Запада будут помогать нам делать восстановление страны, но в том случае, если средства не будут красться. Если страна будет проводить реформы, необходимые для вступления в Европейский Союз и для вступления в НАТО. Нам нужно там быть. Реформы - это тоже свобода слова, а когда у нас выключают, без всякой причины, бандитским способом проукраинские каналы, то, очевидно, что такой стране никто денег давать не будет и в Европейский Союз даже кандидатом такую страну никто не возьмет. Ответственность будет того мелкого чиновника, который там рубильник переключал, а не того, кто по телефону давал ему указание, а это коррупция", - подчеркнул Княжицкий.

Также нардеп добавил, что наша власть не готова к прозрачности использования средств, но это шанс для нее измениться.

"Это большой шанс для нее измениться и большой шанс измениться для многих людей, которые сейчас, как и я в оппозиции. У которых тоже были свои недостатки когда работали. Я не хочу ругать только власть, но власть должна взять на себя инициативу. Предложить оппозиционным проукраинским политическим силам объединиться. Совместно создать правительство народного доверия и совместно контролировать вместе с обществом расходование этих средств. Делать вместе реформы, тогда у нас будет успех", - подытожил Княжицкий.

Подписать петицию и поддержать телеканалы можно по этой ссылке .

  • 4 апреля Концерн РРТ выключил вещание Еспресо в цифровой сети Т2.
  • 18 апреля на сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция , в которой украинцы требуют защитить свободу слова и вернуть в украинский цифровой эфир телеканалы "Еспресо", "5 канал" и "Прямой"
  • Алексей Гончаренко, народный депутат Украины отмечает важность информационного фронта и призывает подписать петицию, чтобы вернуть телеканал "Еспресо" в украинский цифровой эфир
  • Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, выключивший из эфира Еспресо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы.
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