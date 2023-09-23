"Странное назначение в прифронтовой области": депутат Харьковского облсовета о новой заместительнице главы ОВА

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Фактически появилась новая должность – шестой заместитель у главы Харьковской областной военной администрации Синегубова. И этим заместителем стала стоматолог Логвинова Елена. Во-первых, возник вопрос: зачем столько заместителей? Разве бюджет фронтовой области потянет еще одного? Что такого неотложного может делать стоматолог? Не военный, не какой-то аналитик, а стоматолог. Странная ситуация. Начали разбираться с ее биографией, что за личность. Выяснилось, что здесь включено явление непотизма, то есть кумовства", - отметила депутат Харьковского областного совета.

Галина Куц добавила, что Логвинова является двоюродной сестрой народного депутата партии "Слуга Народа" Павла Якименко, возможно, поэтому произошло такое назначение, но это догадки.

"Однако даже не это обеспокоило общественность. А то, что эта личность в 2018 году была председателем ячейки запрещенной пророссийской партии "Наши" в Шевченковском районе города Харькова. Возникает вопрос:зачем во фронтовую область допускать человека не то что к секретным материалам, а даже знать, куда перемещены органы власти. Потому что у нас мало кто из рядовых людей знает, где в городе сейчас размещаются органы власти. Эта информация у нас не распространяется, потому что бомбят", - пояснила депутат.

По ее словам, новоназначенная заместитель ранее сотрудничала с Евгением Мураевым (пророссийский политик, бывший народный депутат, которому СБУ сообщила подозрение в государственной измене за распространение кремлевской пропаганды через телеканал "НАШ", – ред.).

"Спрашивается: зачем? Это сейчас вопрос беспокоит всех: зачем это назначение было нужно? Мы понимаем, что она уже якобы не член партии "Наши", но бывших не бывает. У нас в прифронтовой пограничной области очень много странных назначений. Скажу больше, если возникает ситуация с запрещенными партиями, ОПЗЖ, "Наши", то нужно их выводить отовсюду", - подчеркнула Галина.