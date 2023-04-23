Так он прокомментировал в twitter заявление китайского посла во Франции Лу Шае, выразившего сомнения в суверенитете бывших стран-членов СССР.

"У всех постсоветских стран есть четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН",– отметил Подоляк.

Также по его словам, также "странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма".

"Хотите быть большим политическим игроком – не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", - подчеркнул советник главы ОП.