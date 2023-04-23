"Странно слышать абсурдную версию "истории Крыма": Подоляк прокомментировал заявление посла Китая во Франции
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что все постсоветские страны, кроме России, имеют четкий суверенный статус
Так он прокомментировал в twitter заявление китайского посла во Франции Лу Шае, выразившего сомнения в суверенитете бывших стран-членов СССР.
"У всех постсоветских стран есть четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН",– отметил Подоляк.
Также по его словам, также "странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма".
"Хотите быть большим политическим игроком – не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", - подчеркнул советник главы ОП.
- 22 апреля стало известно, что министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая на фоне заявлений другого китайского дипломата о суверенитете постсоветских стран.
- 23 апреля сообщалось, что Франция заявила о своей "полной солидарности" по суверенитету бывших советских республик после заявления посла КНР.
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