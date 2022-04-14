Странная история задержания Медведчука, менять, как минимум, на освобождение Мариуполя – Федина

О задержании и потенциальном обмене Медведчука поделилась своими мыслями София Федина, народная депутат в эфире Еспресо TV



София Федина отметила: "Я бы хотела отметить несколько моментов, которые меня тревожат. Медведчук это персонаж из ОПЗЖ, человек который много лет поддерживал московскую агрессию, поддерживал все московские нарративы, пытался строить русский мир в Украине и за это он должен отвечать. Но в то же время, когда задерживают Медведчука, ОПЗЖ спокойненько ходит на заседание Верховной Рады Украины. И тут у меня вопрос к тому же СБУ, так же Совету Нацбезопасности обороны, а как-то оно не коррелируется между собой".



"Второй важный момент, я не знаю, что там было в голове Медведчука или его окружения, когда его пытались вывозить в форме бойца вооруженных сил Украины через границу. Все же понимают, что военные не пересекают границу и в этом возрасте, потому что они не являются выездными, то есть здесь эта история тоже очень странная" - подчеркнула народная депутатка.



"Третье, а почему Медведчуку удалось убежать? Чей это провтык, скажем так? Это ГБР не доработала, прокуратура, правоохранительные органы, СБУ? У меня лично складывается впечатление, что его где-то давно держали, скажем так, в безопасном городе, чтобы вытащить в тот момент, когда будет выгодно поднять вопрос о его потенциальном обмене” – поделилась мнением Федина.



"Но мне бы очень хотелось, если уж Москва заступилась за Медведчука, чтобы его как минимум меняли на освобождение Мариуполя. Не просто на наших пленных, а как минимум на освобождение Мариуполя, а желательно было бы торговаться о чем-то большем" - отметила депутат.

Напомним, 13 апреля побег Медведчука готовил ФСБ под руководством Путина. Личный охранник задержанного дал показания СБУ. Видео