Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Странная грузинская мечта
OPINION

Странная грузинская мечта

Игорь Гулик
3 февраля, 2023 пятница
18:01
Мнение

После демонстративного отказа Тбилиси помогать Украине в нашем сопротивлении Москве, тезис Саломе Зурабишвили о возвращении Южной Осетии и Абхазии выглядит ультрациничным

Несколько дней назад в Украине возмущались заявлением президентки Грузии Саломе Зурабишвили. Она считает, что в рамках мирного соглашения по результатам войны в Украине Россия должна отдать Сакартвело оккупированные Южную Осетию и Абхазию. Откровенно говоря, после демонстративного отказа Тбилиси помогать Украине в нашем сопротивлении Москве, этот тезис госпожи Саломе выглядит ультрациничным. Настолько, что на нее отреагировали и секретарь СНБО Данилов, и президент Зеленский. Первый упрекнул грузинского лидера в двойных стандартах, мол, "с одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а, с другой, издеваются над нашими гражданами". Оставлю за рамками этого комментария намек о Михаиле Саакашвили — там, мне кажется, совсем другая история. А вот относительно намерения "доставать каштаны из костра" чужими руками, — полностью согласен с реакцией наших чиновников.

После демонстративного отказа Тбилиси помогать Украине в нашем сопротивлении Москве, тезис Саломе выглядит ультрациничным

Полностью осознаю уровень полномочий возможностей Зурабишвили (Грузия — парламентская республика) в условиях, когда большинство в законодательном органе страны принадлежит партии ее оппонента — пророссийского (возможно, слово "русского" здесь будет даже более уместным) олигарха Бидзины Иванишвили "Картули оцнеба — Демократіулі Сакартвело" "Грузинская мечта – Демократическая Грузия"). И траекторию поведения официального Тбилиси в войне России против Украины определяли, вероятно, не столько там, как в других кабинетах – гораздо севернее…

Однако если вернуться в далекий август 2008 года, когда российские оккупанты стояли в 20 милях от столицы Сакартвело, весьма показательной была позиция Украины, президент которой Виктор Ющенко в компании с другими иностранными лидерами приехал на Кавказ для того, чтобы продемонстрировать солидарность с грузинами. Правда, Ющенко тогда находился в той же роли, что сейчас и Зурабишвили, потому что правительством в то время руководила Юлия Тимошенко. И все же, по воспоминаниям Михаила Саакашвили, тогда Киев предоставил Тбилиси ракетные комплексы Бук и Оса, и ими грузинские бойцы сбили 12 вражеских самолетов. К слову, когда теперь Украина попросила вернуть свои же Буки, Грузия ей отказала.

Читайте также: "Буки", Грузия и друзья. Что не так в отказе Тбилиси победить рашистов

Киев предоставил Тбилиси ракетные комплексы Бук и Оса, и ими грузинские бойцы сбили 12 вражеских самолетов. Кстати, когда теперь Украина попросила свои же Буки, Грузия ей… отказала

Понятно, что если бы 14 лет назад мир сумел сплотиться против путинской империи, Россия успокоила бы свои аппетиты, и, возможно, вторжение 24 февраля 2022 года не произошло.

Но история не признает категории "если бы…". Однако эта капризная дама часто напоминает свои давние уроки, причем совершенно неожиданным способом.

В 1917 году, когда в России большевики взяли власть в свои руки, десятки тысяч московитов перед угрозой красного террора бежали в Украину. Об этом, в частности, упоминал Владимир Винниченко в своем "Возрождении нации". Он писал о цунами "московского мусора", который буквально заполонил Украину. Чем это завершилось, хорошо известно. Созданием фейковых "Украинской ССР" и ее "правительства" в Харькове, и поражением первого этапа национально-освободительной борьбы …

После того, как Путин, потерпев первые поражения в Украине, вынужден был объявить "частичную мобилизацию" (собственно, даже еще раньше), десятки тысяч россиян массово бросились наутек с "имперского Титаника". И среди самых популярных стран для "вынужденной эмиграции" стала именно Грузия.

Саломе Зурабишвили явно опоздала со своим выводом о том, что "Россия должна знать, где ее границы". Как выяснилось, путинский тезис о "безграничности" империи воплотился, в первую очередь, именно в этой кавказской стране.

После того, как Путин, потерпев первые поражения в Украине, вынужден был объявить "частичную мобилизацию" (собственно, даже еще раньше), десятки тысяч россиян массово бросились наутек с "имперского Титаника". И среди самых популярных стран для "вынужденной эмиграции" стала именно Грузия.

И Зурабишвили не просто так апеллирует к международному сообществу, поздно стремясь вписаться в "украинскую игру". Недавний опрос CRRC Georgia по заказу NDI показал очень симптоматические для "открытой Сакартвело" результаты. Грузин спросили об их отношении к пришельцам с Севера. Почти 70% из них озабочены массовым приездом россиян в страну и опасаются негативных последствий этого (столько же убеждены, что для "сомнительных соседей" следует ввести визовый режим), большинство (57%) считают политику властей Грузии по этому вопросу неприемлемой.

Читайте также: На фоне поражения в Украине Путину нужна победная война, это может быть Грузия или Армения, — грузинский эксперт

Поэтому по всей вероятности грузинской президентке стоит говорить не только о де-факто оккупированных Южной Осетией и Абхазии, но и что "ползучая оккупация" заполонила всю страну. И надеяться, что "рассосется" совершенно не приходится. Напротив, пока Москва держит мобилизационную "форточку" еще приоткрытой, Грузия будет подвергаться новым атакам на миграционном фронте. Следовательно, непрошеные гости, адаптировавшись и ужившись, с присущим россиянам "тактом", начнут требовать особых преференций и отношения. И "Путин приди!" от "безграничного русского мира" в тех или иных интерпретациях пойдет по кругу.

Если в Тбилиси политики видят именно такое будущее своей страны, то, согласитесь, странная у них грузинская мечта.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Украина
Грузия
Южная Осетия
война с Россией
оккупированные территории
Читайте также:
МЗС Молдови
2 февраля, 2023 четверг
В Молдове отреагировали на заявление Лаврова о "новой Украине": часть угрожающей риторики российской дипломатии
1 февраля, 2023 среда
Швеция ответила Эрдогану на угрозы заблокировать вступление в НАТО из-за сожжения Корана
радбез ООН
2 февраля, 2023 четверг
Россия созывает Совбез ООН на 8 февраля
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 42.64
    Продажа 43.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 февраля
18:38
За последнюю неделю в исправительных заведениях Новосибирской области завербовали до 1000 наемников на войну в Украине, - Генштаб
18:35
Двух организаторов вечеринок, где издевались над девушками, арестовали до 1 апреля без права на залог
18:27
Россияне обстреляли Торецк и Курахивку на Донетчине: есть погибший и раненые
18:19
Избила 9-летнюю и 11-летнюю девочек: арестована воспитательница детдома, которую подозревают в пытках
18:14
Украина получит 2 гигаватта электроэнергии из ЕС, - Урсула фон дер Ляйен
18:10
"Будет глупо тратить ресурсы": командующий разведкой Эстонии прогнозирует отход ВСУ от Бахмута
18:06
За неделю морпехи уничтожили 70 россиян, РСЗО, ЗРК, 7 танков, 4 беспилотника и 2 склада с боеприпасами
18:06
Экс-главе Херсонской ОВА Геннадию Лагуте объявили подозрение в мошенничестве и подлоге
17:54
Эксклюзив
Зеленский: "С начала войны дух был крепче, сейчас некоторые города на отдыхе, это слабость"
17:51
Леся Вакулюк
Время, когда "мы живем в учебнике по истории"
17:48
Бах в Бахмут не собирается: В МОК отреагировали на приглашение от Зеленского
17:46
США отменили визит Блинкена в Китай из-за инцидента со шпионским воздушным шаром, - Bloomberg
17:38
Минобороны согласовало место для строительства центра обслуживания БПЛА Bayraktar
17:36
Хищение более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ: советнику замминистра обороны объявили подозрение
17:35
Эксклюзив
Сдавать Бахмут никто не будет, РФ хочет забрать восток - должны не допустить реванша, - Зеленский
17:31
Денис Пушилин
В Донецкой области оккупанты планируют отдать пустое жилье солдатам РФ и коллаборантам, - Центр нацсопротивления
17:08
Россия завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования
17:08
Фон дер Ляен: ЕС планирует принять десятый пакет санкций против РФ на €10 млрд до 24 февраля
17:06
Обзор
Императрица Елизавета Баварская или актриса Памела Андерсон: что посмотреть на выходных
17:01
В правительстве ФРГ отреагировали на слова Путина об "угрозах немецкими танками": "Непонятные исторические сравнения"
16:56
Эксклюзив
"Впервые в совместном заявлении зафиксировано намерение начать переговоры о вступлении": Зеленский об итогах саммита Украина – ЕС
16:53
"То, что я пережил в сборной Аргентины, показалось несправедливым для многих людей", – Месси
16:51
Новости компаний
Плюс 26: "Фундация Течия" и Олег Крот отчитались о новой партии тепловизоров для ВСУ
16:27
Владимир Путин
"Нам снова угрожают немецкими танками, воюют руками бандеровцев": ЦПИ предупредил о новом нарративе от Путина
16:26
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:25
Германия попросила Швецию передать Украине ракеты ПВО IRIS-T и пусковые установки для них, - Bloomberg
16:19
Арахамия анонсировал лишение мандатов не менее двух нардепов запрещенных партий
16:17
Обложки с героинями и злодеями: DC готовит спецвыпуски комиксов к 8 марта
16:03
Центр нацпротива опроверг заявления россиян о привлечении ими боевых роботов "Маркер" на фронте
16:00
OPINION
Как рождалась ОУН
15:55
Эксклюзив
Раздевали мужчин, насиловали женщин, творили что угодно: военкор Еспресо рассказал о преступлениях россиян в Херсоне
15:55
Кличко дал интервью изданию Bild в воронке от российской ракеты "Кинжал": призвал Запад предоставить истребители
15:52
Проект "Украинская книжная полочка": библиотека в Германии получила книги на украинском языке
15:44
Не стать Пригожиным. Почему ВСУ не место для наказания насильников?
15:39
Еврокомиссия обнародовала отчет о соответствии Украины законодательству ЕС
15:38
Нанесли 7,4 млн грн убытков на закупки медоборудования: сообщено о подозрении четырем руководителям госучреждения
15:25
Мобилизация в Украине: военные напомнили о возможной административной и уголовной ответственности ухилянцев
15:23
безработица
НБУ спрогнозировал безработицу на уровне 26% в 2023 году
15:23
Эксклюзив
Полиция получила уведомление о заминировании здания Госкино во время конкурса на должность главы "Довженко-Центра"
15:02
Турция пообещала содействовать тому, чтобы Украина "максимально быстро освободила все свои территории"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV