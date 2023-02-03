Несколько дней назад в Украине возмущались заявлением президентки Грузии Саломе Зурабишвили. Она считает, что в рамках мирного соглашения по результатам войны в Украине Россия должна отдать Сакартвело оккупированные Южную Осетию и Абхазию. Откровенно говоря, после демонстративного отказа Тбилиси помогать Украине в нашем сопротивлении Москве, этот тезис госпожи Саломе выглядит ультрациничным. Настолько, что на нее отреагировали и секретарь СНБО Данилов, и президент Зеленский. Первый упрекнул грузинского лидера в двойных стандартах, мол, "с одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а, с другой, издеваются над нашими гражданами". Оставлю за рамками этого комментария намек о Михаиле Саакашвили — там, мне кажется, совсем другая история. А вот относительно намерения "доставать каштаны из костра" чужими руками, — полностью согласен с реакцией наших чиновников.

После демонстративного отказа Тбилиси помогать Украине в нашем сопротивлении Москве, тезис Саломе выглядит ультрациничным

Полностью осознаю уровень полномочий возможностей Зурабишвили (Грузия — парламентская республика) в условиях, когда большинство в законодательном органе страны принадлежит партии ее оппонента — пророссийского (возможно, слово "русского" здесь будет даже более уместным) олигарха Бидзины Иванишвили "Картули оцнеба — Демократіулі Сакартвело" "Грузинская мечта – Демократическая Грузия"). И траекторию поведения официального Тбилиси в войне России против Украины определяли, вероятно, не столько там, как в других кабинетах – гораздо севернее…

Однако если вернуться в далекий август 2008 года, когда российские оккупанты стояли в 20 милях от столицы Сакартвело, весьма показательной была позиция Украины, президент которой Виктор Ющенко в компании с другими иностранными лидерами приехал на Кавказ для того, чтобы продемонстрировать солидарность с грузинами. Правда, Ющенко тогда находился в той же роли, что сейчас и Зурабишвили, потому что правительством в то время руководила Юлия Тимошенко. И все же, по воспоминаниям Михаила Саакашвили, тогда Киев предоставил Тбилиси ракетные комплексы Бук и Оса, и ими грузинские бойцы сбили 12 вражеских самолетов. К слову, когда теперь Украина попросила вернуть свои же Буки, Грузия ей отказала.

Читайте также: "Буки", Грузия и друзья. Что не так в отказе Тбилиси победить рашистов

Киев предоставил Тбилиси ракетные комплексы Бук и Оса, и ими грузинские бойцы сбили 12 вражеских самолетов. Кстати, когда теперь Украина попросила свои же Буки, Грузия ей… отказала

Понятно, что если бы 14 лет назад мир сумел сплотиться против путинской империи, Россия успокоила бы свои аппетиты, и, возможно, вторжение 24 февраля 2022 года не произошло.

Но история не признает категории "если бы…". Однако эта капризная дама часто напоминает свои давние уроки, причем совершенно неожиданным способом.

В 1917 году, когда в России большевики взяли власть в свои руки, десятки тысяч московитов перед угрозой красного террора бежали в Украину. Об этом, в частности, упоминал Владимир Винниченко в своем "Возрождении нации". Он писал о цунами "московского мусора", который буквально заполонил Украину. Чем это завершилось, хорошо известно. Созданием фейковых "Украинской ССР" и ее "правительства" в Харькове, и поражением первого этапа национально-освободительной борьбы …

После того, как Путин, потерпев первые поражения в Украине, вынужден был объявить "частичную мобилизацию" (собственно, даже еще раньше), десятки тысяч россиян массово бросились наутек с "имперского Титаника". И среди самых популярных стран для "вынужденной эмиграции" стала именно Грузия.

Саломе Зурабишвили явно опоздала со своим выводом о том, что "Россия должна знать, где ее границы". Как выяснилось, путинский тезис о "безграничности" империи воплотился, в первую очередь, именно в этой кавказской стране.

После того, как Путин, потерпев первые поражения в Украине, вынужден был объявить "частичную мобилизацию" (собственно, даже еще раньше), десятки тысяч россиян массово бросились наутек с "имперского Титаника". И среди самых популярных стран для "вынужденной эмиграции" стала именно Грузия.

И Зурабишвили не просто так апеллирует к международному сообществу, поздно стремясь вписаться в "украинскую игру". Недавний опрос CRRC Georgia по заказу NDI показал очень симптоматические для "открытой Сакартвело" результаты. Грузин спросили об их отношении к пришельцам с Севера. Почти 70% из них озабочены массовым приездом россиян в страну и опасаются негативных последствий этого (столько же убеждены, что для "сомнительных соседей" следует ввести визовый режим), большинство (57%) считают политику властей Грузии по этому вопросу неприемлемой.

Читайте также: На фоне поражения в Украине Путину нужна победная война, это может быть Грузия или Армения, — грузинский эксперт

Поэтому по всей вероятности грузинской президентке стоит говорить не только о де-факто оккупированных Южной Осетией и Абхазии, но и что "ползучая оккупация" заполонила всю страну. И надеяться, что "рассосется" совершенно не приходится. Напротив, пока Москва держит мобилизационную "форточку" еще приоткрытой, Грузия будет подвергаться новым атакам на миграционном фронте. Следовательно, непрошеные гости, адаптировавшись и ужившись, с присущим россиянам "тактом", начнут требовать особых преференций и отношения. И "Путин приди!" от "безграничного русского мира" в тех или иных интерпретациях пойдет по кругу.

Если в Тбилиси политики видят именно такое будущее своей страны, то, согласитесь, странная у них грузинская мечта.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.