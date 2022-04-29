Странам ЕС из бюджета Евросоюза выделили $3,7 млрд для помощи украинским беженцам

Об этом пишет издание Anadolu Agency.



"Комиссия выплатила более 3,5 миллиарда евро авансовых платежей государствам-членам, чтобы помочь им управлять прибытием людей, спасающихся от войны в Украине", - говорится в заявлении.



Деньги поступили как предварительное финансирование из программ, предусмотренных для восстановления после пандемии. Помощь была направлена после поправки в бюджет ЕС, которая была утверждена ранее в этом месяце.



Больше беженцев прибыли в страны, которые расположены рядом с Украиной. Польша получила более 562 млн. евро, а Румыния и Венгрия получили 450 млн. евро и 300 млн. евро соответственно. Для Чехии и Словакии направили 284 млн. евро и 209 млн. евро соответственно. Италии и Испании, являющиеся популярными направлениями через значительные украинские общины, было выплачено 452 миллиона евро и 434 миллиона евро.



Согласно Директиве ЕС о временной защите граждане Украины имеют право на защиту в любом государстве-члене ЕС. Программа предусматривает право на работу, проживание, образование, социальные выплаты и медицинскую помощь не менее года, с возможным продлением на два года. По данным издания, в настоящее время в Евросоюзе находятся более 4 млн вынужденно переселенных людей из Украины.

В Польше с начала полномасштабной войны, которую Россия развернула против Украины, официально трудоустроилось около 100 тыс. украинцев.

Более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсирование украинцев, желающих приехать в Штаты, в рамках программы "Объединяемся для Украины".

Европейская служба банковского надзора позволила банкам упростить проверки беженцев из Украины при открытии счетов.