В 2008 году Украина не вступила в НАТО из-за опасений Запада спровоцировать Владимира Путина на эскалацию. Однако евродепутат Раса Юкнявичене считает, что российский диктатор был спровоцирован именно тем, что Украина не была приглашена в Альянс и ЕС.

Сегодня ситуация иная, и Украина получила статус кандидата в Европейский Союз. По-моему, Украина сегодня больше, чем член НАТО. Потому что Украина ведет себя как член Альянса и использует западное оружие. Мы в Литве и многих других странах понимаем, что Украина де-факто уже является членом НАТО. И это только вопрос времени, когда Украина официально станет членом Альянса”, – отметила она.

Кроме того, бывший министр обороны Литвы считает, что от вступления Украины выиграют все страны-члены. “Мы должны изменить нарративы в странах Альянса. Это выгодно не только Украине, но и нам в НАТО тоже нужна Украина”, – подытожила Раса Юкнявичене.