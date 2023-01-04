Странам-членам НАТО нужна Украина в Альянсе, - евродепутат Юкнявичене
Депутат Европарламента и бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене в эфире программы Spotlight Ukraine на канале Еспресо рассказала о шансах вступления Украины в НАТО
В 2008 году Украина не вступила в НАТО из-за опасений Запада спровоцировать Владимира Путина на эскалацию. Однако евродепутат Раса Юкнявичене считает, что российский диктатор был спровоцирован именно тем, что Украина не была приглашена в Альянс и ЕС.
Сегодня ситуация иная, и Украина получила статус кандидата в Европейский Союз. По-моему, Украина сегодня больше, чем член НАТО. Потому что Украина ведет себя как член Альянса и использует западное оружие. Мы в Литве и многих других странах понимаем, что Украина де-факто уже является членом НАТО. И это только вопрос времени, когда Украина официально станет членом Альянса”, – отметила она.
Кроме того, бывший министр обороны Литвы считает, что от вступления Украины выиграют все страны-члены. “Мы должны изменить нарративы в странах Альянса. Это выгодно не только Украине, но и нам в НАТО тоже нужна Украина”, – подытожила Раса Юкнявичене.
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