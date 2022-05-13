"Страна варваров и мародеров": ОПУ о похищении украинского зерна Россией
Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал россиян мародерами из-за воровства зерна в Украине для продажи в Сирии и Ливане
О он написал в твиттере .
"Была "партия мошенников и воров", стала страна варваров и мародеров. Сначала - угнанные лизинговые самолеты, потом - унитазы и нижнее белье. Теперь кража украинского зерна для продажи в Сирию и Ливан. Как низко еще упадет Москва? Будут ли красть медали украинских ветеранов?" ", – заметил Михаил Подоляк.
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