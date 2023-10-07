"Страна в состоянии тяжелого шока": израильский журналист о массированном ракетном обстреле Израиля

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Пока обстрелы вроде бы утихли. Центр страны почти не обстреливают. В основном ведут огонь по югу, по поселениям рядом с Сектором Газа, я так понимаю, из минометов их обстреливают. Но эти обстрелы там уже по инерции, как говорится. Пока идет призыв резервистов в Израиле. Я только что проезжал мимо автобусной остановки, там много людей с оружием резервистского вида. Израильская артиллерия и авиация работают по целям в Газе. Пока неизвестно, что именно там бомбят и обстреливают", - рассказал израильский журналист.

Сергей Ауслендер заметил, что страна находится в состоянии тяжкого шока. Еще даже не ясны масштабы катастрофы, но без сомнений, что это катастрофа, потому что такого точно не было десятки лет.

7 октября по центральным и южным районам Израиля нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В результате есть жертвы.

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