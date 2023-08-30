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OPINION

Страна уважения к закону и порядку или страна беспредела

Алексей Белошицкий
30 августа, 2023 среда
18:37
Мнение на фото: Алексей Белошицкий

Я задавал себе вопрос. В какой стране я хотел бы, чтобы жили мои дети? Стране уважения к закону и порядку? Или в стране беспредела, где правоохранители не уважаются как класс, а для решения вопроса нужно обращаться к браткам 90-х

В отличие от всех тех, кто уже успел высказать свое мнение по поводу произошедшего. И здесь я больше пишу не о тех, кто правильно и очень кстати задавал вопрос, в каком обществе мы хотели бы жить и какие правила поведения для нас приемлемы. Особенно во время военного положения. Какое отношение к полицейским, военным мы считаем адекватным. Нет, не об этой части корреспондентов.

Я больше о тех, кто сразу поспешил клеймить и делать выводы о виновности полицейских, ошибочности их действий, щедро украшая это все авторской юридической квалификацией правонарушения, и в заключение приправляя собственными выводами типа "как надо было делать".

Так вот, в отличие от них всех, я не могу высказаться о правомерности или неправомерности, о виновности или невиновности и т.д. на фактах, а не догадках.

А пока они работают, я могу сказать одно: я не всегда был и не всегда буду полицейским. Я начинал свою карьеру юристом, адвокатом. И я сталкивался с крайне неправомерными действиями тогдашних правоохранителей. И поверьте, знал столько, что хватило бы переполнить очень много людей ненавистью на всю жизнь.

Но. Я задавал себе вопрос. В какой стране я хотел бы, чтобы жили мои дети? Страны уважения к закону и порядку? Или в стране беспредела, где правоохранители не уважаются как класс, а для решения вопроса нужно обращаться к браткам 90-х. И здесь многие могут вспомнить с грустью те времена и подумать, что это уже не вернется. А я вам скажу – может вернуться еще и как. Не в такой же форме, но, по сути, может.

Так вот я дал себе ответ на этот вопрос – нет, не в такой. Я хотел бы, чтобы мои дети жили в стране, где героем и примером является военный, полицейский, врач, спасатель и многие другие, а не любитель хайпа и лайков, изучившие пару строк закона о "причине астановки". Я бы хотел, чтобы в этой стране модель общения с людьми передавалась от родителей к детям, а не черпались от "авторов" в ютубчике и тиктоке.

И тогда нашим детям не придется попадать на свадьбу к какому-то новому "крестному отцу", чтобы попросить защиты, потому что полиция ничего не может сделать…

Но чтобы это было "тогда", нужно принять один факт — полицейские — это наши люди, из наших людей и для наших людей. Они не набраны где-то на Марсе, или Юпитере, или из другой мультивселенной. Они такие же, как и мы. Имеют свои сильные и слабые стороны, запас энергии и уровень усталости, уровень стресса и уровень самоконтроля, свои знания и свои пробелы. И эти люди выполняют свою работу каждый день и каждую ночь. И как бы ни было тяжело и критично — они все равно работают.
Ситуация тяжелая. Будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. И я еще раз повторяю, что квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд.

И этот случай должен научить всех, что есть права и обязанности. И это два неотъемлемых понятия. Если каждый будет уважать их в совокупности, то все такие ситуации будут завершаться точно не так, как завершилась эта.

Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и проведению служебного расследования, но мы предоставим полную юридическую поддержку нашим патрульным.

Источник

Об авторе. Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника патрульной полиции Украины, подполковник полиции

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Криминал
Днепр
полиция
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