Активизация российских ракетных обстрелов и почти ежедневные воздушные тревоги на большей части Украины показали, что введенные западными странами санкции и ограничения микрочипов и других комплектующих к этим ракетам, россияне научились обходить. Более того, создается впечатление, что они делают это с удовольствием, с каким-то даже ухарским драйвом.

Не то чтобы эти санкции для них совсем не болезненные, но все же вполне терпимы, и какое-то количество ракет они все же продолжают производить. Ведь – украсть, совершить незаконную сделку, найти обходные пути и достать где-то из-под прилавка или из-под пола дефицит, кстати, так знакомое действо всем, кто еще застал "совок" – все это издавна присуще их российской ментальности. Ведь что-то украсть, например, в украинских граждан и на оккупированных территориях ту же стиральную машину или холодильник, дефицитные чипы из которых можно использовать в военной технике – это их родная стихия. В этом мире, в этом измерении, они жили и раньше.

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Вспомним, если одно время они сумели у американцев украсть атомную бомбу, то что уж говорить? И еще и передрать модели всех этих "ЗИСов" и "Побед" в придачу. У немцев – своего знаменитого "калаша". А у нас, начиная с величайшей реликвии русской церкви – иконы Божией Матери из Вышгородского монастыря еще в княжеские времена, и заканчивая самим своим названием, которое стиблили уже при царствовании Петра И. Да и позже воровали у всех все, что могли, даже мелодии шлягеров. Так что же для них какие-то микрочипы для ракет?

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Более того, для страны, где расцвел культ и так называемых "воров в законе", и "уголовный шансон", и вообще криминальная стая у власти, западные санкции воспринимаются лишь как раздражитель, вызов и повод даже для определенной состязательности в их преодолении, путем обмана и махинаций. Тем более помощников хватает. И это не только Иран с "шахедами". Недавно в Госдепартаменте США назвали еще пять стран, наиболее помогающих России обходить санкции – это Армения, Турция, Казахстан, Грузия и Объединенные Арабские Эмираты. Что ж, просто запомним: в ракетах, которые летят на наши головы, есть и их частица, а выводы сделаем потом, после нашей Победы. Ведь террором мирного населения еще никто в войнах не побеждал, и россияне не победят, сколько бы ракет на краденых микросхемах не штамповали.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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