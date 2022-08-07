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Главная война с Россией "Страна-террорист не соблюдает никаких законов". Минздрав объяснил украинцам, как действовать в случае радиационной аварии

"Страна-террорист не соблюдает никаких законов". Минздрав объяснил украинцам, как действовать в случае радиационной аварии

7 августа, 2022 воскресенье
13:24
война с Россией

Россия не соблюдает никакие законы и правила ведения войны, поэтому каждый гражданин Украины должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера

Алгоритм действий, который следует выполнить во время радиационной аварии, обнародовали на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что на уровне каждого региона постоянно производится мониторинг радиационного фона на предмет соблюдения всех показателей в норме. По состоянию на 6 августа никакие отклонения от природного фона не зафиксированы.

Если же такое случится, первое, что нужно сделать – это оставаться или зайти в помещение, сообщает Минздрав.

"Радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий, поэтому лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания. Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице", - говорится в сообщении.

Следующее, что нужно делать – это следить за официальными источниками информации. Если местные власти и чрезвычайники дают указания – выполняйте их обязательно.

Третье, что нужно делать – это обеззаразить себя. Снять верхний слой одежды, на котором оседает 90% радиоактивного материала.

После этого по возможности нужно помыться. Если возможности принять душ нет – нужно вымыть с мылом лицо, руки и все открытые части тела. Если доступа к воде нет – нужно воспользоваться влажными салфетками.

Последнее действие, которое нужно выполнить – это сменить одежду на чистую.

Минздрав также сообщил о безопасности пищевых продуктов и воды во время радиационной аварии.

Пока нет официальной информации о безопасности водопроводной воды - до тех пор, пока вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Вода в других емкостях таких как унитаз или водонагреватель не будет содержать радиоактивных веществ.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания.

"Любой радиоактивный материал, который попадает в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды", - говорится в сообщении.

Пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах, или если пищу хранили в холодильнике или морозильных камерах. Перед открытием нужно протереть пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем.

Кроме того, Минздрав сообщил, когда следует принимать йодид калия.

Йодид калия следует принимать только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС и только один раз. Он не защищает людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. Если принимать его своевременно и в определенной дозировке, йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой.

"Защитить себя можно только при условии соблюдения трех основных правил - находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти", - пишет Минздрав.

  • 5 августа российские военные обстреляли Запорожскую АЭС . Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
  • 6 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразил серьезную обеспокоенность обстрелом Запорожской АЭС и заявил, что это действие подчеркивает риск ядерной катастрофы.
  • Вечером 6 августа обстрел повторился . Был ранен работник станции.
  • Институт исследования войны 7 августа заявил , что РФ использует ЗАЭС чтобы сыграть на страхе европейцев перед ядерной катастрофой.

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Здоровье
Россия
Запорожская АЕС
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