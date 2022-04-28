Страна с новым видением, без советщины: в ОП сформировали 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Известно, что участники мероприятия обсудили план послевоенного восстановления Украины, а также создание комфортных условий для жизни всех, кто был вынужден покинуть родной дом из-за войны. В частности, речь шла об обеспечении переселенцев жильем.

В ОП планируется создать базу потребностей всех населенных пунктов Украины и разработать концепцию для них с учетом потребностей общин. Для этого были сформированы 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении или модернизации.





"Страна с новым видением. Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины – именно такой подход был основой разработки плана восстановления и модернизации, над которым мы активно работаем со всеми муниципальными представителями, главами областных военных администраций", – заявил заместитель главы ОП.