"Страна перед демографической катастрофой". Президент Грузии обвинила церковь в торможении вакцинации

Она также считает, что в рамках борьбы с пандемией COVID-19 с целью ускорения темпов вакцинации населения нужно принять срочные и строгие меры, информирует Еспресо.TV.

"Мы все отвечаем за сегодняшнее катастрофическое положение", - сказала она, отметив, что государственные лица должны делать больше для популяризации вакцинации.

"Ответственность также лежит на партиях, которые проводят демонстрации, несмотря на необходимость быть осторожными. Большая ответственность и у патриархии (Грузинской церкви, - ред.), которая воздерживается благословлять (вакцинацию, - ред.), что оставляет возможность отдельным духовным лицам проповедовать антивакцинационную пропаганду.



Ответственность лежит и на некоторых представителях медицинской сферы, чьи взгляды вредят общему делу.



И наконец, ответственность лежит на гражданах, которые из-за личных страхов за свое здоровье ставят страну перед демографической катастрофой", - приводит слова политика Религиозно-информационная служба.



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