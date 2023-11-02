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OPINION

Страна обычных людей и "состоятельных господ"

Сергей Марченко
2 ноября, 2023 четверг
16:02
Мнение

Разве могло быть с Ефремовым иначе? У нас же две Украины: одна для обычных людей, а другая для "состоятельных господ"

В Украине обычных людей тебя посадят, как украдешь ведро щебня, и оштрафуют, как будешь продавать картошку из своего огорода.

В Украине "состоятельных господ" ты можешь украсть десять заводов, походишь пару лет под следствием и, по-тихому, дело замнут. Только чтобы деньги нужным людям отнес.

Знаете, почему среди адвокатов так много бывших ментов и прокуроров? Ибо они знают кому и сколько нести.

В Украине "состоятельных" господ ты можешь не только воровать, но и убивать. Как судья того несчастного солдата на блокпосту. Убил и, по сути, еще и на могилу насц*л, потому что даже анализы на алкоголь не сдал. Ибо судья. Потому что не простой человек. А из "состоятельных господ".

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Разве были другие варианты у Ефремова, как не убежать, потому что Ефремов из "состоятельных господ" и перед ним в Украине открыты все двери? Нет, не было. Государство Украина снисходительно к "состоятельным господам" даже тогда, когда они изменяют ее и убивают.

Я не случайно пишу о "состоятельных господах" собачьей. Ибо этот класс неприкасаемых сильно роднит нас с Московией.

Может, пора, наконец, что-нибудь изменить? Если мы победим московитов, но сами останемся московитами по духу, то зачем это все?

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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