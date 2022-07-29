"Страна людоедов, которые наслаждаются пытками": ОПУ и омбудсмен о пытках оккупантами пленного украинца
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал распространенное оккупантами видео с пыткой пленного украинского военного, заявив, что захватчики не смогут избежать наказания и всех их идентифицируют
Об этом Подоляк написал в Twitter :
"Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уродовала украинского пленника. Все, что нужно понимать миру: Россия - страна людоедов, которые наслаждаются пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех достанем", – написал Подоляк.
Кроме того, на пытки пленника отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека я обратился в Офис генерального прокурора Украины для проверки факта и фиксации военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции. Также сегодня мы готовим сообщение в Комитет против пыток ООН для организации срочного визита в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины, а также в Европейский комитет по предотвращению пыток, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию (CPT). Мы снова будем проводить консультации с Международным комитетом Красного Креста для усиления давления со стороны стран мира для принуждения к выполнению российской стороной обязательств в отношении военнопленных и доступа к ним представителей МККК для оценки состояния здоровья и условий содержания", - сказал Лубинец в комментарии "Украинской правде".
Омбудсмен подчеркнул, что действия российских военных являются военным преступлением согласно Римскому статуту Международного уголовного суда – исполнители и командиры должны нести ответственность за это.
По данным издания, Генпрокуратура в ближайшее время зарегистрирует по этому случаю производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Ранее оккупанты распространили видео, на котором один из захватчиков канцелярским ножом отсекал пленному украинскому военному гениталии.
- 29 июля подполковнику, двум сержантам и рядовому 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Российской Федерации заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением за пытки жителей Бучи в марте 2022 года.
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