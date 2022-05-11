"Страна, которая покупает украденное, является соучастником преступления": Украина предостерегла мир от покупки награбленного Россией украинского зерна
Украина предупредила страны-импортеры зерна, что предложенные Россией партии этого товара могут состоять из того, что российские военные украли у украинских аграриев на временно оккупированных территориях
Об этом говорится в комментарии на сайте МИД Украины.
"Российские кафиры изымают украинское зерно, направляют его на собственные нужды или пытаются продать на международных рынках. Воровство продовольственных ресурсов с территории независимого суверенного государства является одним из проявлений мародерства. МИД Украины предупредил страны-потребители, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупационных властей", - говорится в комментарии.
По данным правительства Украины, по состоянию на 11 мая оккупанты похитили не менее 400-500 тыс. тонн зерна на более $100 млн.
"Практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию", - отмечает МИД Украины.
МИД также привел примеры документальных доказательств, подтверждающих кражу Россией украинского зерна:
- распоряжение оккупационной "мэрии" Бердянска № 10-п от 07.05.2022 по изъятию пшеницы и ячменя у частной компании;
- пресрелиз законодательного собрания Красноярского края РФ №379 (13593) от 27.04.2022 о решении комитета по делам села и агропромышленной политике "провести экспроприацию урожая" у фермеров на временно оккупированной Россией территории Херсонской области. В документе глава комитета Владислав Зырянов озвучил намерения распространить такие действия на другие регионы Украины;
- предложения министерства сельского хозяйства России отложить на 1 год введение в действие федеральной государственной информационной системы отслеживания происхождения зерна и товаров переработки зерна.
"Введение ФГИС "Зерно", разработанной российским "Центром Агроаналитики", имело целью установление контроля за использованием пищевых ресурсов на территории РФ, но в связи с военной агрессией России против Украины уже разработанная система стала нежелательной для РФ, учитывая необходимость учета незаконно вывезенного зерна с территории Украины", – отмечает МИД.
Также в министерстве подчеркнули, что действия РФ нарушают принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
"Преступное изъятие, вывоз и пользование украинским зерном является очередным свидетельством деструктивных действий РФ, которые, в частности, нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – обеспечение продовольственной безопасности и преодоление голода. Такая политика государства-агрессора ставит под вопрос целесообразность его членства" в ФАО и других международных организациях", – отмечает дипломатическое ведомство.
МИД Украины призвал мир усилить экономические санкции против РФ для предотвращения гуманитарной катастрофы и потребовал от страны-агрессора прекратить воровство зерна, разблокировать украинские порты и не препятствовать судоходству.
"Требуем от России прекратить похищение зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов. Призываем международное сообщество усиливать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины, а также предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в мире", - говорится в комментарии.
- Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли с Луганщины около 100 тыс. тонн зерна.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается продать украинское зерно, которое похитила.
- Главное управление разведки Минобороны рассказало, что Россия переправляет награбленное в Украине зерно в Сирию и страны Ближнего Востока.
- Запорожская ОВА сообщила, что россияне вывезли во временно оккупированный Крым зерно из Энергодара и воруют овощи и семена подсолнечника.
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