Страна, которая гипотетически может помочь Украине – это Польша, тем более учитывая угрозу со стороны Беларуси, – советник министра обороны Украины
Маркиян Лубкивский отметил, что были случаи, когда российские беспилотники находили на территории других государств, в частности в Хорватии, Румынии и несколько раз летательные аппараты агрессора нарушали воздушное пространство Польши
"Надеемся, что нам удастся своими силами побороть агрессора, однако ситуация настолько хрупкая, что я не исключаю, что какая-то из стран НАТО станет бок о бок с Украиной", – сказал он в эфире Espreso.TV.
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Лубкивский добавил, что привлечение стран НАТО может произойти в результате атаки на эту страну со стороны РФ: "Когда идет война на столь большие территории, то исключать, что она может затронуть другие страны, сложно", - сказал эксперт.
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Советник министра обороны также подчеркнул: "Киев готов к обороне, нет никаких оснований для беспокойства. С самого начала мы понимали, что целью Путина будет Киев. Поэтому основные усилия направлены на то, чтобы уберечь столицу".
Кроме того, он добавил: "Мы сейчас четко отслеживаем все события на белорусско-украинской границе, как только враг попытается ступить на нашу землю, он получит отпор".
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