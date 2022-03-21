Страна, которая гипотетически может помочь Украине – это Польша, тем более учитывая угрозу со стороны Беларуси, – советник министра обороны Украины

"Надеемся, что нам удастся своими силами побороть агрессора, однако ситуация настолько хрупкая, что я не исключаю, что какая-то из стран НАТО станет бок о бок с Украиной", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Лубкивский добавил, что привлечение стран НАТО может произойти в результате атаки на эту страну со стороны РФ: "Когда идет война на столь большие территории, то исключать, что она может затронуть другие страны, сложно", - сказал эксперт.



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Советник министра обороны также подчеркнул: "Киев готов к обороне, нет никаких оснований для беспокойства. С самого начала мы понимали, что целью Путина будет Киев. Поэтому основные усилия направлены на то, чтобы уберечь столицу".

Кроме того, он добавил: "Мы сейчас четко отслеживаем все события на белорусско-украинской границе, как только враг попытается ступить на нашу землю, он получит отпор".



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