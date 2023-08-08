Страна-инкогнито выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины, - СМИ
Неизвестная страна приобрела 50 танков Leopard 1, списанных бельгийской армией, для Украины. Первые боевые машины уже отправлены из Бельгии
Об этом сообщает бельгийское издание Business AM.
50 танков Leopard 1, списанных несколько лет назад и хранившихся на складе в городе Турне, были куплены неизвестной страной для Украины.
Сообщается, что Бельгия не планировала передавать их нашей стране, поскольку ввод их в эксплуатацию был слишком дорогим.
По данным издания, страна продала танки OIP Systems по 15 тысяч евро за единицу из-за нехватки ангаров для размещения списанной техники. Первые Leopard 1 отправляются в Украину через Германию и Италию после ремонта и оснащения новыми системами вооружения.
Известно, что пока только Германия, Дания и Нидерланды объявили о передаче Украине закупленных танков Leopard.
- Ранее Германия объявила новый пакет помощи Украине, в который среди прочего вошли 10 танков Leopard.
- В Польше заработал центр для ремонта украинских танков Leopard.
- 24 июля Испания отправила из порта Сантандера судно с военной и гуманитарной помощью Украине. В пакет помощи входят четыре танка Leopard 2A4, десять бронетранспортеров М-113, десять военных грузовиков, один бронемобиль и другое.
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