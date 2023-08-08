Об этом сообщает бельгийское издание Business AM.

50 танков Leopard 1, списанных несколько лет назад и хранившихся на складе в городе Турне, были куплены неизвестной страной для Украины.

Сообщается, что Бельгия не планировала передавать их нашей стране, поскольку ввод их в эксплуатацию был слишком дорогим.

По данным издания, страна продала танки OIP Systems по 15 тысяч евро за единицу из-за нехватки ангаров для размещения списанной техники. Первые Leopard 1 отправляются в Украину через Германию и Италию после ремонта и оснащения новыми системами вооружения.

Известно, что пока только Германия, Дания и Нидерланды объявили о передаче Украине закупленных танков Leopard.