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Страна "черных лебедей"

Игорь Гулик
4 октября, 2022 вторник
10:55
Мнение

Когда-то, еще в начале российских "тучных лет", тамошний режиссер Виталий Мельников снял мини-сериал "Империя"

Перед тем, как провести зрителя сквозь несколько кругов ада московской истории, - от убитого бесноватым Петром собственного сына, царевича Алексея и до "бедного-бедного Павла", - Мельников настойчиво повторяет фразу Фридриха Шиллера: "Проклятие злого дела в том, что снова оно порождает зло». Но, странное дело, "зло" в понимании кинохудожника, прежде всего, касалось несправедливо убитых, униженных или оскверненных царедворцев, элиты, так сказать. И никак это "зло" не сказывается на судьбе народа, которого якобы и не существует вне дворцовых стен и роскошных залов. Народ безмолвный, страдают только вельможи. Страдают безнаказанно, плодя новый виток "зла".

Мельников мог бы продолжить эту непрерывную цепь "зла" вплоть до станции Дно, где Николай отрекся от престола, а затем - дополнить свой сериал "взлом" новой, коммунистической империи. И закономерным финалом должна стать современная Россия, до которой Мельников не дожил…

"Черные лебеди" безнаказанного зла, видимо, собрались в стаю во времена путинской недоимперии, которую кремлевский диктатор изо всех сил пытается удержать и расширить. Но вопрос, видят ли этих зловещих птиц в пышных залах Кремля и бункерах, где надеется перебыть затеянную ею войну российская "элита". Понимают ли, что история действительно второе повторяется как трагедия, а в третий – выглядит как фарс. Банальный, типичный росийский лубок, базарный спектакль с полупьяными скоморохами и мордобоем среди зрителей?

Когда государственная дума 2014-го типично для России единогласно голосовала за "возвращение в родную гавань" украинского Крыма, вряд ли кто мог прогнозировать, чем завершится этот трагифарс? Точнее, прогнозы были построены на эйфории и всесилии, на ошибочном понимании современного мира и собственной бутафорной мощи. Лишь спустя восемь лет мир понял, что безнаказанное российское "зло" становится глобальной проблемой, которую следует немедленно изолировать и уничтожить.

История повторилась в 2022-м, - с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях, с голосованием в той же госдуме за аннексию этих якобы "исконно росийских" земель. Но это уже действительно был фарс высшего левела, потому что пока с трибуны путинские "актеры" разрывались в ура-патриотической истерии, "присоединенные ими" земли молились на глазах под наступлением ВСУ.

Горе-аннексия действительно выглядит как судорога безнаказанного зла, как агония путинского режима. Об Украине уже, пожалуй, и речь не идет, речь идет о спасении режима. Причем коллективный носитель зла, монолитный, как казалось еще в 2014-м, сейчас дробится по шкурным интересам и собственным вариантам бегства от ответственности. Олигархи, потерявшие с начала мировых санкций почти $100 млрд, действуют поодиночке, пытаясь спасти хотя бы крошки из вчерашних сказочных богатств. "Силовики" бросаются со всех сторон, понимая, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Униженная поражениями армия подвергается откровенной диффамации со стороны взбалмошных националистов и, что особенно обидно, - "черт-не-русского" Рамзана . Пропагандистское войско дезориентировано и демотивировано, способно только на вопросительные гримасы, обращенные в сторону Кремля… Минибунты в регионах, где жгут военкоматы, собирают съезды "нацменьшинств" с четко декларируемыми намерениями самостоятельности (например, эрзяне в Пермской).

Этот бесовский танец "черных лебедей" на старых граблях шокирует своим хаосом и беспорядком. Но это только прелюдия апокалипсиса, накакавшего России Дмитрий Медведев вместе с Дугиным и другими "пророками" "изборского клуба". Только их видения касались кого угодно в этом мире – украинцев, "англосаксов", "мировых закулис", "содомитов", "гнилых либералов".

Я почему-то верю Фукуями, который буквально вчера заявил о коллапсе России, который случится в течение нескольких следующих дней. И понимаю мотивы, приведшие философа к такому выводу. Всё закономерно. Только одно беспокоит: как будет выкарабкаться мир из-под обломков империи зла?

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

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аннексия Крыма
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