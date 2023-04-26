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Страховая компания "ОМЕГА" оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

26 апреля, 2023 среда
16:57
Экономика

Акционерная страховая компания "ОМЕГА" (АСК "ОМЕГА") работает на рынке страховых услуг Украины с 1994 года. За почти 30 лет добросовестного труда она зарекомендовала себя как надежный страховщик, сформировав масштабную клиентскую базу, профессиональную команду и развитую сеть представительств по всей территории нашей страны

Об этом пишет Delo.Ua.

АСК "ОМЕГА" – надежный партнер для многих компаний, которая не только предоставляет сотни рабочих мест, но и активно способствует развитию экономики, уплачивая налоги и сборы в бюджеты всех уровней в полном объеме. В частности, за 2022 год компания уплатила более 16 млн гривен налогов и сборов.

23 февраля 2023 года Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение № 70-рш "Об аннулировании лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг" для АСК "ОМЕГА", вследствие якобы несоответствия структуры собственности страховщика требованиям законодательства Украины. Решение вступило в силу 24 февраля 2023 года.

"Решение НБУ об аннулировании лицензий нас удивило, поскольку в последнее время мы интенсивно работали над изменением структуры собственности компании в соответствии с законодательством Украины и предоставляли планы и графики устранения выявленных нарушений. Ввиду нашей постоянной работы и своевременного информирования НБУ такое непрофессиональное и некомпетентное решение выглядит необоснованным и субъективным. Мы не понимаем, почему нам не предоставили дополнительно 3 месяца для окончания процесса изменения структуры собственности. Вместо того, чтобы в условиях войны поддерживать работающий бизнес, который предоставляет высокооплачиваемые рабочие места гражданам Украины и платит многомиллионные налоги в бюджеты разных уровней нашего государства, НБУ умышленно уничтожает нас по несущественным в существующих военных обстоятельствах причинах. И это вызывает много вопросов у всех акционеров и партнеров нашей страховой компании по поводу ненадлежащей компетентности лиц, принявших это решение”, - сообщили в компании ООО "УКРТЕХУГЛЕЦ", которая является акционером АСК "ОМЕГА".

Сегодня АСК "ОМЕГА" имеет сформированные резервные фонды, подтвержденные приемлемыми активами, на сумму более 100 млн гривен. Компания ничего не нарушала, выполняла экономические нормативы по покрытию резервов и достаточности капитала, что позволяло своевременно выполнять обязательства перед страхователями даже в условиях войны.

Страховая компания "ОМЕГА" постоянно информировала НБУ о мерах, которые она проводит по приведению структуры собственности к требованиям законодательства Украины, и никогда не нуждалась ни в какой финансовой поддержке или поддержке ликвидности от НБУ.

АСК "ОМЕГА" не успела изменить структуру собственности компании в отведенное время в результате войны в Украине и временной оккупации отдельных территорий и прохождения ее акционерами военной службы в ВСУ или нахождении за границей.

“Мы не можем понять, чем руководствуется НБУ, уничтожая здоровые сегменты страхового рынка Украины, особенно во время войны, когда нашей стране крайне необходимы рабочие места, налоговые поступления и помощь ВСУ и пострадавшим от российской агрессии украинцам. НБУ просто уничтожает участника рынка, который почти за 30 лет своей деятельности доказал свою надежность, правильность своей бизнес-модели и ее преимущества для экономики Украины. Более того, НБУ разрушает экономическую среду, которая крайне важна сейчас в условиях войны. Компанию лишили лицензии за несоответствие структуры собственности страховщика требованиям законодательства Украины. Хотя за последние 6 месяцев АСК "ОМЕГА" было выполнено большинство необходимых мер по приведению структуры собственности к существующим требованиям. К сожалению, из-за проблем, связанных с военным положением, компания не успела окончательно выполнить все запланированные мероприятия и подала ходатайство относительно дополнительного времени в течение 3 месяцев для их выполнения. Считаем, что принятая НБУ мера влияния в виде аннулирования лицензий не соответствует тяжести нарушений и не учитывает все меры, принятые компанией для их исправления”, - подчеркнули в компании "УКРТЕХУГЛЕЦ".

С 24 февраля 2023 г. АСК "ОМЕГА" потеряла право заключать договоры страхования. Однако в соответствии с положениями о лицензировании и регистрации предоставлятелей финансовых услуг компания должна выполнять свои обязательства по договорам страхования, заключенным до 24 февраля 2023 года.

Таким образом, все договоры страхования, заключенные до этой даты, продолжают действовать и стороны должны выполнять свои обязательства в полном объеме. В частности, страхователи по уплате страховых платежей в соответствии с согласованными графиками, а страховщик – по выплате страховых возмещений.

Акционеры АСК "ОМЕГА" приняли решение обратиться в соответствующие судебные инстанции об отмене решения НБУ и возвращении лицензии на осуществление компанией страховой деятельности. И уверяют, что ситуация с аннулированием лицензии не повлияет на своевременность и объем выполнения страховой компанией своих обязательств по выплате страховых возмещений перед страхователями.

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