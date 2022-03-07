Страх того, что Россия может пригрозить какой-либо операцией, преобладает: подписавшие Будапештский меморандум игнорируют просьбу закрыть небо над Украиной, - Верещук

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона, передает Укринформ .

"У нас сейчас реальная опасность в вопросах охраны объектов критической инфраструктуры, к которым относятся, например, наши атомные АЭС. Это же не вопрос Украины, да? И мы видим, как РФ, безответственно обстреливая именно такие объекты критической инфраструктуры, более того - анонсируя такие обстрелы, говоря о том, что она будет и дальше уничтожать инфраструктуру, делает это совершенно безответственно. А Европа и весь мир это молча, по-моему, наблюдает", - сказала Верещук.



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Она отметила, что президент объясняет западным партнерам, в чем проблема.

"Но почему страх того, что Россия может кому-то пригрозить наземной или другим видом операций, превалирует. И у нас теперь вопрос к подписантам Будапештского меморандума – США и Великобритании: это действительно те сверхдержавы, которые обещали обеспечить безопасность таким образом?" - спрашивает вице-премьер.

