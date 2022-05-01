"Страх стать стороной войны, снабжая оружием, - это полная чушь": посол Украины Мельник предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как это сделали США

Об этом он сказал в интервью Bild.



"Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны", - сказал Мельник.



По его словам, решение направить Украине ВСУ "Гепард" правильно, но этого недостаточно.



"Тем более что для "Гепардов" не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, "Гепардам" уже 40 лет - чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение"" , – заметил посол.

Напомним, аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы, немецкий политолог Андреас Умланд отметил, что в вопросе предоставления Украине тяжелого вооружения немецкое общество разделено. Часть немцев боится втягивания Германии в русско-украинскую войну и начала Третьей мировой войны.