"Страх стать стороной войны, снабжая оружием, - это полная чушь": посол Украины Мельник предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как это сделали США
Посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США
Об этом он сказал в интервью Bild.
"Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны", - сказал Мельник.
По его словам, решение направить Украине ВСУ "Гепард" правильно, но этого недостаточно.
"Тем более что для "Гепардов" не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, "Гепардам" уже 40 лет - чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение"" , – заметил посол.
- Напомним, аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы, немецкий политолог Андреас Умланд отметил, что в вопросе предоставления Украине тяжелого вооружения немецкое общество разделено. Часть немцев боится втягивания Германии в русско-украинскую войну и начала Третьей мировой войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное