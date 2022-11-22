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Страх перед "социальными конфликтами" и критикой войны: Россия усиливает контроль над инфопространством, - ISW

22 ноября, 2022 вторник
05:36
война с Россией

Российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наполняется критикой в адрес российских военных.

Об этом пишут в очередном своде эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Как отметил один из российских "военкоров", которого цитирует ISW, Россия в информационном противостоянии с Западом выглядит "как котенка против носорога".

Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что Госдума до конца года может рассмотреть законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов в интернете, который позволит властям отключать конкретные алгоритмы.

Под действие законопроекта могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и другие сервисы.

Сообщается, что регулирование алгоритмов обсуждалось еще до войны в Украине и было нацелено, прежде всего, на западные соцсети – по мнению депутатов, контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов, "повышает риски социальных конфликтов".

Госдума, вероятно, таким образом пытается устранить сомнения в способности Кремля излагать и отстаивать действия России в Украине перед внутренней аудиторией, а также создать прямое средство противодействия внутренним и внешним источникам несогласия в интернете, отмечают эксперты ISW.

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Россия
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