Об этом сообщает российское издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству РФ.

"Еще недавно вице-премьеры и министры работали для президента хотя бы гуглом. Он им озвучивал сценарии, которые считал вероятными, и спрашивал: "А если так поступить – каких последствий ждать? А если так – что потом будет? "Сейчас этого нет", - отметил источник.

Близкий к правительству собеседник издания утверждает, что многие подчиненные испытывают к нему страх, а не уважение.

"Страх перед ним до усрачки. Но это страх без уважения. Уважения (к Путину - ред.) нет уже пару-тройку лет", - заявил собеседник.

О таких настроениях в кабинете министров рассказали еще два источника, близкие к правительству, и один источник, близкий к Кремлю.

По словам собеседников издания, в дальнейшем постепенно президент перестал предупреждать министров о своих планах в ближайшем или отдаленном будущем. Все ключевые решения он принимает после короткого разговора с ближним кругом. По некоторым данным, это руководители спецслужб и силовых ведомств. Уже несколько лет "все сваливается на голову без предупреждений", добавил один из собеседников.

Как утверждает высокопоставленный источник издания, Путин может неожиданно заявить о нововведениях, а затем начинается "лихорадочный поиск" денег на выполнение его планов. По его словам, еще несколько лет тому назад Путин действовал противоположным образом.

Министры не решаются спорить с ним даже из-за самых "неожиданных" решений, и делают это именно из-за страха.

1 октября Институт изучения войны заявил , что поскольку Путин терпит неудачи на войне в Украине, он размышляет над тем, чтобы использовать ядерное оружие.

Позже минобороны Молдовы заявило , что использование Россией ядерного оружия будет считаться военным преступлением.

3 октября министр обороны Великобритании Бен Волес подчеркнул , что возможность использования Путиным ядерного оружия существует, но она маловероятна.

В СНБО опровергли информацию западных медиа об вероятности испытания РФ атомной торпеды "Посейдон". Центр противодействия дезинформации заявляет, что информация о подлодке "Белгород" и испытании на ее базе ракеты "Посейдон" может сыграть на руку российской пропаганде.

4 стало известно, что президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать готовность применения ядерного оружия посредством ядерного испытания на границе с Украиной.

6 октября президент Украины призвал НАТО не ждать ядерного удара, а превентивно заставить Россию не наносить его, что вызвало истерические заявления Кремля. Свою желчь излили Мария Захарова, Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков.