"Страх без уважения": источники в Кремле и правительстве РФ заявляют, что Путин уже не предупреждает о своих решениях, - росСМИ
Президент России Владимир Путин больше не консультируется с министрами о последствиях принятых решений
Об этом сообщает российское издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству РФ.
"Еще недавно вице-премьеры и министры работали для президента хотя бы гуглом. Он им озвучивал сценарии, которые считал вероятными, и спрашивал: "А если так поступить – каких последствий ждать? А если так – что потом будет? "Сейчас этого нет", - отметил источник.
Близкий к правительству собеседник издания утверждает, что многие подчиненные испытывают к нему страх, а не уважение.
"Страх перед ним до усрачки. Но это страх без уважения. Уважения (к Путину - ред.) нет уже пару-тройку лет", - заявил собеседник.
О таких настроениях в кабинете министров рассказали еще два источника, близкие к правительству, и один источник, близкий к Кремлю.
По словам собеседников издания, в дальнейшем постепенно президент перестал предупреждать министров о своих планах в ближайшем или отдаленном будущем. Все ключевые решения он принимает после короткого разговора с ближним кругом. По некоторым данным, это руководители спецслужб и силовых ведомств. Уже несколько лет "все сваливается на голову без предупреждений", добавил один из собеседников.
Как утверждает высокопоставленный источник издания, Путин может неожиданно заявить о нововведениях, а затем начинается "лихорадочный поиск" денег на выполнение его планов. По его словам, еще несколько лет тому назад Путин действовал противоположным образом.
Министры не решаются спорить с ним даже из-за самых "неожиданных" решений, и делают это именно из-за страха.
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