Стойкая оборона Соледара и продолжение обороны Бахмута сорвали планы противника, - военный эксперт Грабский
Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса, считает, что противнику не удалось заявить о какой-либо победной кампании, на фоне которой можно было объявить новую волну мобилизации и усилить группировку в Беларуси
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"По моему убеждению, самые отчаянные бои за Соледар и Бахмут позволили нам выиграть время. Мы помним, что в канун Нового года министр обороны Украины сообщал, что 5 января будет разворачиваться новая волна мобилизации в РФ, безусловно, можем предположить с большой долей вероятности, что противник планировал объявление новой волны мобилизации на фоне какой-то победной кампании в районе Соледара и Бахмута. Кроме того, враг сосредоточил на белорусском направлении дополнительные силы, и в то время было известно о наличии там 11 тысяч российских военнослужащих. А дальнейшее развертывание этих сил и средств на белорусской территории могло привести к цепной реакции, началу мобилизации в самой Беларуси. Устойчивая оборона Соледара и продолжение обороны Бахмута фактически сорвали планы противника и заставили его отказаться от идеи развертывания усиленной группировки в Беларуси", - объяснил военный эксперт.
Сергей Грабский подчеркнул, что все аналитики и издания говорят о том, что на сегодняшний день не существует угрозы наступления с территории Беларуси.
"По последней статистике о количестве российских войск известно, что половина того контингента, который располагался на белорусской территории, переместилась на Восток. Из-за потерь противник пересмотрел свои планы и развернул дополнительные подразделения для удержания темпа наступления на Бахмутском направлении. Враг был вынужден втянуться в изнурительные оборонные бои на улицах города. Также в последние дни, отслеживая медийный фактор, заметно, что не обсуждаются активные действия ЧВК Вагнер, что является подтверждением потерь вагнеровцев, из-за которых они надолго потеряли боеспособность. Нейтрализация этого подразделения имеет определенное значение на следующих этапах войны, а также и в развитии внутриполитической ситуации в РФ, ведь мы понимаем, что это подрыв способности Пригожина влиять на ситуацию", - отметил Грабский.
- 25 января пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об отводе украинских войск от Соледара Донецкой области
- Также в Генштабе рассказали, могут ли ВСУ после Соледара отойти и от Бахмута.
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