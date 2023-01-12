Об этом он рассказал на странице Facebook.

"79-я отдельная десантно-штурмовая бригада стоит на горячих позициях. Так было с 2014 года, так есть и сейчас. Воины 79-й сейчас в Марьинке делают хлопок", - отметил Порошенко.

"Вообще, Марьинка – это уже символ. Наши защитники закрепились там в 2014-2015 годах. И что бы там россияне не делали, подвинуть Вооруженные Силы Украины оттуда уже невозможно. Потому что ребята там стали бетонной стеной", – подчеркнул пятый. президент Украины.

"За это мы искренне благодарны нашим десантникам, нашей 79-й бригаде. И чтобы их поддержать, мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить их всем необходимым", – отметил он.

"Сегодня завезли им планшеты и телевизоры, чтобы разведка могла корректировать огонь. Привезли и дефицитный товар – шины. Потому что большое количество волонтеров завозят на фронт машины, а вот колес всегда не хватает", – рассказал Порошенко.

"Привезли уже второй для 79-ки банный комплекс, ну и шоколад ROSHEN к чаю", – также отметил он.

"Уверены, что заедем еще. Залог нашего успеха - системное обеспечение ВСУ всем необходимым, ведь именно благодаря им Украина будет", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Боец с позывным "Харис" поблагодарил Порошенко и волонтеров за эту необходимую сейчас на фронте помощь.

"Это я принимаю у вас эту баню. У меня была такая мечта – ее заказать самому. Но мы не тянем, не можем. Вы знаете – ресурсов не хватает, времени не хватает. И вот вы нам сделали такую баню. Для 79-й бригады – это просто находка. Она уже вторая. Это – большая нам помощь. Баня – это стратегически важно", – сказал военный.

"И использовать можно в любом месте, она автономная. Просто мечта. А для солдата после окопа – это очень большое дело", – говорит десантник.

Порошенко отмечает, что возможность иметь нормальные бытовые условия особенно в холодное время года очень важна для бойцов.

"И именно зимой, именно когда -20°C, и именно когда война. Когда можно на передок подтянуть и это сделать. И это уже мы доработали проект с учетом ваших пожеланий. Сегодня здесь можно и постирать, и посушить, и помыться" – рассказал он.

Волонтеры ОО "Дело Громад" планируют передать на фронт не менее пяти десятков подобных комплексов. Как известно, Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную неравнодушными украинцами для помощи ВСУ. Первую мобильную баню подарили легендарной 25-й бригаде, которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и освобождала Изюм.

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